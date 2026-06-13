俳優・アーティストである、のんさんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。『のん』として10周年と、デビューして20周年のダブルアニバーサリーを記念したプロジェクトを発表しました。 【写真を見る】【 のん 】「のん10周年、デビュー20周年のダブルアニバーサリーを記念」ライブツアー＆ZINE＆展覧会など準備中「今年は、お祭りしよー！」のんさんは「のん10周年、デビュー20周年のダブルアニバーサリーを記念したアニ