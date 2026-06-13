歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。番組後半、リスナーから訃報に触れるメッセージが寄せられると、和田は「玉緒さんはもう本当にエピソードにも書いてあったんですけど、パチンコ屋でよくお会いして。帰るから“玉どうしようか”って思