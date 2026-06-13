阪神・栄枝裕貴捕手（27）が13日、京セラドームでのオリックス戦の試合前練習で1軍に合流した。昨年10月のフェニックス・リーグで右手首に死球を受けて負傷交代していた。「右尺骨骨折観血的手術」を経て、今季初めて1軍昇格。今季はファーム・リーグ35試合に出場し、打率・260だった。