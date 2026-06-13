3番人気スズカハービン（牡6＝高橋義、父ハービンジャー）が東京4R・東京ジャンプSを制し、重賞初挑戦Vを飾った。4角でぽっかり開いた内を突いて直線を迎えると、力強い伸び脚で後続を3馬身1/2突き放した。勝ちタイム3分22秒3はコースレコード。15年阪神スプリングJ（サンレイデューク）以来の重賞制覇となった難波は「ようやく勝てた」と笑顔。続けて「自分のリズムを崩さずにしっかり脚をためれば、しまいは弾けると分かって