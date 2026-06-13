演歌歌手小林幸子（72）が13日、東京・世田谷の東農大キャンパスの水田で田植えを行った。同大が推進する「農ある風景のキャンパスづくり」に参加して「応援団長として頑張る」と宣言。学生や教職員、地元の稲花小児童ら70人超とともに汗を流した。田植えの後には今月9日に肺炎のために86歳で亡くなった女優中村玉緒さんをしのんだ。「施設に入っていると聞いてはいましたが、何度かドラマで共演をしていたので本当にビックリしま