DEAN & DELUCAは2026年6月16日（火）より、マーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて「メッシュトートバッグ ターコイズ」を数量限定発売する。【写真】小物収納に便利な内ポケットは…DEAN & DELUCAで、夏の訪れを告げるシーズナルアイテムとして毎年好評の「メッシュトートバッグ」。今年2026年の限定カラーは、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな《ターコイズ》。「メッシュトートバッグ ターコイズ」／DEAN &