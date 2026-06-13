All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、茨城県在住27歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：雨ノ山年齢・性別：27歳・女性同居家族構成：本人、夫（26歳）居住地：茨城県住居形態：賃貸世帯年収：550万円現預金：30万円リスク資産：0円夫550万円・妻0円「毎月の貯蓄はほぼできていない状態」夫婦の働き方は「片働き（配偶者がメイン