「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催中。今回は6月16日（火）より発売される第3弾のラインナップをまとめて紹介する。【写真】「高菜明太おにぎり」や「BLTEサンド」も！お得な商品ラインナップ■「無印良品」の記念商品も登場今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第3弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎ