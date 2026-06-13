現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループD第１節で、ホスト国のアメリカがパラグアイとロサンゼルス・スタジアムで対戦した。立ち上がりからゲームの主導権を握ったアメリカは、開始７分に相手のオウンゴールで先制したなか、31分にはフォラリン・バロガンのゴールで追加点を奪取。さらに45＋５分にもバロガンがネットを揺らして、前半だけで３点をリードする。後半に入って73分に１点を返されたものの、90