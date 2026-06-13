北中米ワールドカップに挑むイングランド代表が、前代未聞の事態に見舞われた。イギリスメディア『デイリー・メイル』は、「Ｗ杯強奪計画の標的になったイングランド：スター選手のシューズとチームの練習用具が、フロリダからカンザスシティの練習拠点への輸送中に盗まれ、盗難範囲の調査が始まる」と見出しを打ち、衝撃的な事件を報じた。同メディアによると、イングランド代表はカンザスシティでの最初のトレーニングセッ