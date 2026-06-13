◇カーリング日本選手権第7日（2026年6月13日横浜BUNTAI）プレーオフが行われ、女子は2次予選リーグ（L）3位で2月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが同4位の中部電力を12―3で下し、午後の準決勝進出を決めた。フォルティウスは第1エンド（E）に2点を先制すると、4―1で迎えた第4Eには2点のスチールに成功。第6Eは最終投でスキップ吉村紗也香のダブルテークアウトが決まり、4点のビッグエンドをつくるなど、