サッカー日本代表元監督のジーコ氏が１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。サンドラ夫人と５５周年の結婚記念日を迎え、２ショット写真をアップした。「今日は私たちの日。５５年の付き合いです」と記し、サンドラ夫人と花束を持つ２ショットをアップしたジーコ氏。現在は古巣・鹿島のクラブアドバイザーを務め、６月上旬まで夫人と一緒に来日していた。穏やかな表情を浮かべ、７３歳を迎えても元気そうなジーコ氏。サン