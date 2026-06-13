◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝東北福祉大―慶大（１３日・神宮）東北福祉大の先発・舩曵壮汰投手（１年＝高川学園）は３回を３安打１失点で、１年生ながら存在感を見せた。最速１４０キロの直球に１００キロのカーブ、チェンジアップを織り交ぜ３回までは無安打。４回に３者連続安打を許し、２番手の西川雄大（４年＝横浜隼人）にマウンドを譲った。