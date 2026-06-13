故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が１３日、対打者への投球を再開した。ジャイアンツ球場で打撃投手を務め、スライダー、カットボール、シュート、フォークをまじえて４１球。最速は１４６キロを計測した。実戦復帰を目指す宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）、石塚裕惺内野手（２０）のフリー打撃時にマウンドへ上がり、現状を確かめた。球種を事前宣告した上で、石塚には２１球で安打性３本（うち左翼への柵