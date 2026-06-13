５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が１３日までにＳＮＳを更新。同グループメンバーと静岡県を旅行する様子を公開した。自身のインスタグラムに「ひよりんと静岡旅行へ綺麗なお花においしいハンバーグっ、霧に包まれたこともあったけれど…笑自然に癒された１日でした」とつづり、同グループのメンバーの吉川ひよりとの２ショットをアップ。花畑の中で笑顔を見せる写真や、ハンバーグを食べる