◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦ＫＢＣ未来沖縄４−１宮古総合実・宮古工（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕。秋春４強のＫＢＣ未来沖縄が今夏の全国一番星を挙げた。連合チームの宮古総合実・宮古工を相手に５回を終え、０−０の展開。だが６回２死一、二塁の好機で６番の城