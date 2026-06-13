多忙な現役医師が実際に続けている「老けない習慣」があります。特別な器具も高価なサプリも不要。睡眠・食後のウォーキング・空腹時間の活用という3つの軸で、科学的根拠に基づいたアンチエイジング習慣を教えていただきました。今回のテーマは、「医師が毎日続けている老けない習慣」です。食後のウォーキングと「空腹時間」を活用する日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、食後に15〜20分ほど歩くだけでも、血糖値の急上