◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子のプレーオフが行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に１２―３で勝利し、準決勝に進出した。第１エンド（Ｅ）で２点を先制するなど序盤から流れをつかむと、第６Ｅで吉村紗也香が最終投でスーパーショットを決めて大量４点を奪取。試合を有利に進め、２次リーグ（Ｌ）で敗れた相手に雪辱した。吉村は