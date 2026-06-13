JR鹿児島駅開業125年 駅周辺で清掃活動 JR鹿児島駅が開業して今年で125年です。13日朝、地元の人やボランティアが駅周辺で清掃活動しました。 鹿児島駅は1901年6月10日に開業し、今月で125年です。 清掃活動は、駅の開業記念日にあわせて地元のまちづくり団体が毎年開催しているもので、地元の人やボランティアおよそ140人が参加しました。 駅周辺のごみや先週「ドカ灰」も 駅周辺のごみを拾ったり、先週「ドカ灰」をもた