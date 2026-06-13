【モデルプレス＝2026/06/13】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月12日、自身のInstagramを更新。ハイトーンのヘアカラーとなった姿を公開した。【写真】26歳元HKTアイドル「一瞬誰かわからない」大胆イメチェン姿◆村川緋杏、ハイトーンヘア披露村川は「ハイトーンにしました」と言葉を添えて、楽曲「Special Thanks Festival」にのせた動画を投稿。加工のイラストを散りばめながらピンク色の衣装