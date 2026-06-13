海上自衛隊鹿屋航空基地で、戦時中の銃撃の痕が残る格納庫の解体が予定されています。地元の歴史や文化を研究するグループが、鹿屋市と基地に解体を見直すよう求めました。 申し入れをしたのは、大隅の歴史と文化を研究する大隅史談会のメンバーです。 旧海軍時代から 築80年以上の格納庫 鹿屋航空基地には、旧海軍時代から使われている築80年以上の格納庫があります。 鉄骨の一部に戦時中の米軍による機銃掃射