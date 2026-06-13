【モデルプレス＝2026/06/13】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが6月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】24歳キムタク長女「憧れる」と話題の美脚ショット◆Cocomi、美脚全開のミニスカショット披露Cocomiは、愛犬とのショットを複数枚公開。「犬カフェ。わんちゃん入れるカフェが増えますよーに」とつづっており、愛犬2匹のリードを手に