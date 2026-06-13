「変革とは何か」という普遍的な問いを提示 本書は、一時は「ソニーを壊した経営者」とまで批判された出井伸之氏を、短期的な業績ではなく、日本産業の構造転換という長い時間軸から再評価した一冊である。 【 著者に聞く 】日本共創プラットフォーム会長・冨山和彦『日本経済AI成長戦略』 2003年の「ソニーショック」は、多くの人に経営の失敗として記憶されている。しかし、本書を読むと、