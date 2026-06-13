天皇皇后両陛下はオランダとベルギーを２週間にわたり訪問されます。ベルギーとは困難な時期に互いに支援し、天皇と国王がたびたび往来するなど、世代を超えて親交が深められてきました。友好160年。ベルギー王室との交流の歴史をひもときます。■学会で訪問し、レコード店でCDを選んだ36年前の“貴重映像”――天皇陛下がＣＤを手に取られていますね。ベルギーのルーヴェンという町のレコード店で買い物をされる天皇陛下です。36