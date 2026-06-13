「ロイヤルズ８−１０アストロズ」（１２日、カンザスシティ）アストロズがヒヤヒヤの勝利を挙げ連敗を止めた。初回に９点を先制しながらも先発の今井達也投手が１回を投げきることができず２／３回を５失点でＫＯ。一時１点差に迫られたが辛くも逃げ切った。初回、味方打線が衝撃の猛攻を見せた。ア・リーグ本塁打王のアルバレスがグランドスラムを含む１イニング２発をマークするなど一挙９得点。２５分間の攻撃でワンサイ