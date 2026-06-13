◇インターリーグドジャース2―8ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発。勝利投手の権利を得る目前で突然、変調をきたし、5回途中で降板した。4回1/3を投げて7安打を浴び、日米を通じて自己ワーストの7失点で今季4敗目。試合後は反省点と今後に向けた課題を口にした。初回からエンジンは全開だった。先頭のアントナッチを9