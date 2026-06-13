イッセー尾形（74）が13日、東京・新宿ピカデリーで行われた、柄本佑（39）の主演映画「メモリィズ」（坂西未郁監督）公開記念舞台あいさつに登壇。横たわるように堂々と椅子に座る、5、6歳ころの写真を投稿した。「メモリィズ」は、今作が初の長編作品となる坂西監督が、脚本も手がけたオリジナル作品。柄本は劇中で、イッセーが演じた足を骨折した義父・誠が回復するまで、経営する写真館の営業を含め、身の回りの世話をするため