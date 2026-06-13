アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、イランとの戦闘終結に向けた覚書に数日以内に署名する意向を伝えたと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領とネタニヤフ首相が11日夜に電話会談を行ったと報じました。会談の中でトランプ大統領は、「素晴らしい合意だ。戦争を終わらせる時だ」などと述べ、イランとの戦闘終結に向けた覚書に数日以内に署名する意向を伝