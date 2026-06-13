今回は、義父が嫁を侮辱する夫と義母を黙らせたエピソードを紹介します。いつも物静かな義父が…「高収入・高学歴が自慢の夫は、偉そうな態度で私をバカにしてばかりです。夫は私の出産後、育休をとりましたが、育児をするためではなく『自分の出世のため』というよく分からない理由でした。ただ正直、育休をとったからって出世できるのかと怪しんでいました。そんなある日、夫の上司の女性がうちを訪問したんです。夫がちゃんと育