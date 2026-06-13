柄本佑（39）が13日、東京・新宿ピカデリーで行われた主演映画「メモリィズ」（坂西未郁監督）公開記念舞台あいさつに登壇。世界的にヒットを続ける米映画「Michael／マイケル」と公開日が同じ前日12日ながら、客席を埋め尽くした観客に「たくさん入っていただいて、ありがとうございます。『マイケル』じゃなくてね。『メモリィズ』に来てくれて、ありがとうございます」と感謝した、「メモリィズ」は、今作が初の長編作品となる