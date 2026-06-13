主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。保険金をめぐり“サレ夫”の高坂葵（白洲迅）と“シタ妻”の美月（桜井日奈子）によるドロドロとした戦いが描かれてきた本作だが、6月12日（金）に放送された最終回では、衝撃の事態が発生。思わず涙腺を刺激させられる意外な結末が描かれた。（※以下、最終回のネタバレがあります）【映像】サレ夫＆シタ妻の衝撃の結末◆息子・