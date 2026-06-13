6月12日、青山学院大学男子バスケットボール部は、同28日に現役チームとOBチームが青山学院記念館で対戦する、「青山学院大学OB戦 2026」のOB出場メンバー第1弾を発表。日本バスケットボール界を代表する4選手が名を連ねた。 Bリーグや日本代表で長年活躍してきた比江島慎（宇都宮ブレックス）をはじめ、3ポイントシュートを武器に数々の名勝負を演じてきた辻直人（群馬クレイ