横浜FCは13日、2026-27シーズンのトップチーム体制を発表し、須藤大輔監督(49)が引き続き指揮を執ることが決まった。須藤監督は過去にガイナーレ鳥取、藤枝MYFCを率い、2026シーズンから横浜FCへ。チームはJ2・J3百年構想リーグで40チーム中13位だった。