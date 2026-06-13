湘南ベルマーレは12日、2026-27シーズンのトップチームコーチに青嶋文明氏(57)が就任することを発表した。静岡県出身の青嶋氏は現役時代に清水エスパルスなどでプレー。2002年から浜松開誠館高の監督を務めていた。浜松開誠館は同日、サッカー部の監督が青嶋氏から岡本淳一氏に替わることを報告している。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●青嶋文明(アオシマ・フミアキ)■生年月日1968年7月12日(57歳)■出身地静