エド・はるみさん【写真】24時間テレビのマラソンを完走した時のエド・はるみさん40代でお笑い芸人を志し大ブレイクしたエド・はるみさん。その後、50代で慶應義塾大学大学院に入学し、現在は筑波大学大学院博士後期課程に在学中です。さらにトライアスロン完走や二科展入選など、年齢にとらわれず挑戦を続ける姿が注目を集めています。そんなエドさんが、エッセイ集『今日がいちばん若いから年齢を吹き飛ばす生き方』を