は単勝オッズ10倍以上が3勝2着6回3着5回。クロワデュノールをはじめGI馬5頭が揃った今年は、1着のハードルは高くも2、3着への紛れは狙え、2023年にはイクイノックスとジャスティンパレスの2強の間に、10人気のスルーセブンシーズが突っ込んだ。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「マイユニバース」を取り上げる。 ■マイユニバー