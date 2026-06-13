北朝鮮の拉致被害者、松木薫（まつき／かおる）さんは、6月13日で73歳になります。12日、家族たちが松木さんの早期救出を求め署名活動を行いました。 松木さんの弟・信宏さん「一刻も早く取り返すべく頑張っていきたい」熊本市出身の拉致被害者、松木薫さんの早期救出を訴えたのは、弟の信宏（のぶひろ）さんです。 信宏さんたち約40人は、松木さんの73歳の誕生日を前に熊本市の中心市街地で署名を求めました。 「救出するため