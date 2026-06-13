NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。中日は松葉貴大投手を登録しました。プロ14年目を迎える松葉投手はこの日の日本ハム戦で今季初先発。ファームでは今季6度の先発含む9試合に登板し、防御率4.50という成績となっています。昨季は1軍の23試合に先発し、7勝をマーク。この日をキッカケに再び勝ち星を積み重ねられるか注目です。