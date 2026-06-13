初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースし、北の大地から全国へとその歌声を届ける準備を整えたアイドルグループ「限りなく白く」。大きな節目を迎え、さらなる躍進を期する今、メンバーの山田一十（やまだ・いと）が熱い胸の内を明かしてくれた。現在の7人体制になり、それぞれの色が楽曲と鮮やかにマッチするようになったグループの現在地。その中で見つけた、自身にしか全うできない唯一無二の役割とは――。（「推し