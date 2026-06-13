◇MLB ブルージェイズ 8-5 ヤンキース(日本時間13日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手が9試合ぶりの14号2ランを放ち、チームの勝利に貢献しました。「5番・サード」で先発出場すると、1点リードで迎えた初回2アウト2塁、内角低めのスライダーを引っ張りました。高々と舞い上がった打球はレフトスタンド3階席まで届く豪快な一発に。飛距離423フィート(約128.9メートル)の一撃に、チームメートで主砲のウラジーミ