◇ア・リーグアストロズ10―8ロイヤルズ（2026年6月12日カンザスシティ）アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）の敵地で行われたロイヤルズ戦に先発したが、わずか2/3回、38球で4安打5失点となり降板。試合は10―8でアストロズが勝利し、今井に勝敗こそつかなかったが、1回持たずのKOと厳しい結果となった。初回にいきなり9得点の援護をもらって上がったマウンド。先頭のジェンセンに7球粘られた末に中