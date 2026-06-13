歌手の工藤静香（56）が13日までに更新された女性誌「美ST」の公式YouTube「美ST Channel」に出演。ポーチの中身を紹介した。工藤は自身のディナーショーのグッズとして販売した顔より大きなサイズの黒いポーチを愛用しているといい、中身を紹介。喉を守るための飴やハチミツ、美容のための液体ビタミンCなどを紹介した後に取り出したのが小さな容器に入った塩。「お塩です。なぜ持ち歩いているかというと、新幹線や飛行機の