「全日本大学野球選手権・準決勝、東北福祉大−慶大」（１３日、神宮球場）慶大の先発マウンドに上がったドラフト候補・渡辺和大投手が大会記録となる８者連続三振をマーク。４回で早くも２桁奪三振に到達し、７回までノーヒットノーランの快投を見せた。初回に２三振を奪った渡辺。二回先頭から圧巻の８者連続三振をマークした。第５０回大会の東海大戦で愛知学院大・筒井和也がマークした８者連続に並んだ左腕。大会新記録