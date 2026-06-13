＼２０２６年７月６日（月）夜１１時６分～放送スタート！／ 地上波放送後、TVer にて見逃し配信、U-NEXT・Lemino にて見放題配信！ 【主演・内田理央】 繰り返されるタイムリープ×復讐を連想させる 世界観たっぷりのメインビジュアルを解禁！ そして、タイムリープの謎を深め、物語の鍵を握る登場人物に 箭内夢菜・曽田陵介・山下容莉枝ら豪華キャストが決