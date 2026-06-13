内田理央が主演する7月6日スタートのドラマ『夫を殺したはずなのに』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）より、メインビジュアルが解禁となった。また、タイムリープの謎を深め、物語の鍵を握る登場人物を演じる追加キャストとして、箭内夢菜、曽田陵介、山下容莉枝らの出演が発表された。【写真】物語の鍵握る6人、キャストを一挙解禁！本作は、何度死んでも不倫夫と愛人へ復讐（ふくしゅう）を繰り返すタイムリープ復讐サスペ