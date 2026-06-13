タレントのつまみ枝豆が11日、自身のInstagramを更新し、この日、妻でタレント・江口ともみと結婚30周年を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が集まった。【写真】つまみ枝豆＆江口ともみ、30年前の結婚式ショットつまみと江口はテレビ朝日系列『パオパオチャンネル』での共演をきっかえに知り合って交際。1996年に結婚している。つまみは、「本日6月11日は結婚記念日」「我々夫婦の30回目の記念日であります。世間では