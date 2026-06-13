元AKB48で卒業とともにタレント引退し、実業家に転身した島田晴香さんが12日、自身のInstagramを約3ヵ月ぶりに更新し、ぽっちゃりキャラだった現役時代とは見違えるようなスレンダーな姿に反響が寄せられている。【写真】島田晴香さん、スレンダーな最新ショット島田さんは、2017年11月に約8年半のアイドル時代を過ごしたAKB48を卒業し、翌月に芸能界を引退した。引退後はロンドン留学、一般企業への就職を経て、2020年5月に株