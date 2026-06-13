◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡマルセリーノ投手▽中日松葉貴大投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ入江大生投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク前田純投手▽日本ハム細野晴希投手