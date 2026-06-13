【シャトレーゼ】には、暑い日の癒しになりそうな「アイス」が豊富に揃っています。プレミアムな材料を使ったアイスや、チョコミント味のアイス、さらにさまざまなフルーツを使ったアイス等、毎日食べても飽きないラインナップに驚く人も多いかも。今回はそんな、沼落ちしそうなシャトレーゼのアイスをチェックしていきましょう。 自分へのご褒美にプレミアムなアイスはいかが？ 【シャトレーゼ