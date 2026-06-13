これは筆者の体験です。日曜日、ママ友のNさんとその子どもB君が親子で遊びに来ることになり、お弁当を準備して迎えた私。しかし昼になってNさんがレトルトカレーを持参し、ご飯だけを急に催促してきました。急ごしらえの対応に困惑し、配慮のなさに驚いた出来事です。 親子で遊びに来る予定だった日 日曜日、ママ友のNさんとその子どもB君が親子で我が家に遊びに来てくれることになりました。「たくさん遊びたいから